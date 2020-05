Generaladvokaten i Michigan langer ut mot Trump: – Flau over at han er USAs president

Det demokratiske styret i den hardt rammede delstaten har utstedt påbud om munnbind på offentlige steder. Da president Trump besøkte Fords bilfabrikk torsdag, dukket han opp uten.

– Jeg håper velgerne i Michigan vil huske dette når november kommer. At han ikke brydde seg nok om deres sikkerhet og velferd. At han ikke respekterte dem nok til å gjøre en svært enkel, smertefri oppgave: Å bruke et munnbind når han fikk utdelt et.

Kraftsalven kommer fra Michigans generaladvokat Dana Nessel, skriver CNN. Rollen hennes tilsvarer en justisminister på delstatsnivå, og hun hadde på forhånd bedt USAs president om å følge påbudet om å bruke munnbind på offentlige steder.

– Jeg er flau over at han er USAs president, sier hun til CNN etterpå, da det ble klart at Trump gikk rundt på fabrikken uten.

KRITISERER TRUMP: Michigans statsadvokat Dana Nessel. Foto: Paul Sancya / AP

Også tidligere har Trump trosset råd fra egne myndigheter

Også Ford-fabrikken har påbud om munnbind for sine besøkende. Trump selv sier ifølge NTB at han hadde blitt fortalt at det ikke var nødvendig med munnbind, men at han hadde hatt på seg ansiktsmaske i andre deler av fabrikken der mediene ikke var til stede.

– Jeg ville ikke gi pressen gleden av å se det, sa Trump da han skulle forklare hvorfor han ikke hadde på seg munnbind, ifølge Time.

Han sier også til NBC News at han ikke trengte en maske ettersom han hadde blitt testet negativt for coronaviruset tidligere samme dag.

Ford Motor Company opplyste tirsdag at presidenten hadde fått beskjed om at både han og resten av følget hans ville måtte ha på seg ansiktsmasker mens de besøkte fabrikken. Det for å hindre spredning av coronaviruset.

– Bill Ford oppfordret president Trump til å bruke munnbind da han kom. Han brukte munnbind under en privat visning av tre av Fords GTer. Presidenten fjernet senere masken for resten av besøket, skriver Ford i en uttalelse ifølge NBC.

Nessel reagerer også på at bilprodusenten lot Trump gå rundt på fabrikken seg uten maske.

– Jeg tror vi må ha en svært alvorlig samtale med Ford etter at de lot presidenten bryte ordren. De visste hvilken ordre som gjaldt, og hvilke helsekonsekvenser det kan få om de tillot noen, selv USAs president, å bryte denne loven.

Dette har fått Trump til å rase. På Twitter skriver han at statsadvokaten kommer med trusler mot selskapet, og at det ikke er deres feil at han gjennomførte deler av besøket uten å dekke til deler av ansiktet.

– Det er ikke deres feil, og jeg tok på meg en maske. Ikke rart mange bilprodusenter forlot Michigan før jeg dukket opp!

Til CNN skal Nessel også sagt følgende om Trump:

– Presidenten er som et trassig barn som nekter å følge reglene.